Spoorloos sinds gisteravond: wie zag Alexander Janssens (35)?

Alexander Janssens verliet vrijdag 26 maart rond 20.40 uur zijn woning in de Deerlijkstraat in Zwevegem. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. De 35-jarige is slank gebouwd en 1,75 meter groot. Hij heeft bruin, halflang haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een beige broek met zijzakken, een beige trui met stermotief, een donkergrijze regenjas en een zwarte muts. Hij had ook een zwart-oranje rugzak bij zich. Wie meer info heeft over de vermiste, wordt gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800-30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.