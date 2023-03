Sint-Denijs waant zich even kunsthoofdstad: “Dit najaar kunstbiënnale met werken van 34 kunstenaars”

Straffe plannen, daar in Sint-Denijs. Een aantal kunstliefhebbers slaan er de handen in elkaar en organiseren er komend najaar een kunstbiënnale ‘Sint-Denijs City’: een wandeling door het glooiende landschap van de landelijke gemeente, met daarlangs kunstwerken van verschillende (inter)nationale kunstenaars. “Zou je dat eerder in een grote stad verwachten? Wel, wij hebben hier de mix van kunst mét een mooie landschap”, klinkt het.

De uitnodiging voor de persconferentie over ‘een kunstbiënnale’ deed wat wenkbrauwen fronsen, maar we horen al snel dat het de organisatoren menens is. Op vrijdag, zaterdag en zondag, van 18 augustus tot 24 september, wordt Sint-Denijs overspoeld door beeldende kunst. Langs een traject van 4 kilometer worden installaties van in totaal 34 nationale en internationale kunstenaars opgetrokken. Een beetje zoals kunstenfestival Watou, maar dan met beeldende kunst, zeg maar.

Volledig scherm © Henk Deleu

Curator is Jan Leysen, die op vraag van de organisatoren de invulling van deze nieuwe tweejaarlijkse kunstwandeling op zich nam. “Ik heb nog gedaan alsof ik twijfelde, maar éigenlijk wilde ik er meteen aan beginnen”, lacht die. “De burgemeester omschrijft Sint-Denijs als het Toscane van Vlaanderen, en dat is best wel terecht. De prachtige natuur, de vele trage wegen, de gezellige dorpscafés,… Je hebt hier sowieso al een unieke belevenis in Sint-Denijs. Als je dáar dan nog eens een saus van hedendaagse kunst overkapt, dan kan het echt een fenomenale beleving worden.”

Volledig scherm Een werk van Nick Ervinck. © Geert De Rycke

Leysen contacteerde 34 kunstenaars, en die bleken allemaal bereid om mee te werken. “De hardste twijfel ervaarde ik, toen één kunstenaar vroeg of hij er eens een nachtje over mocht nadenken. Om maar te zeggen: iedereen is erg enthousiast om mee te doen. Sommige kunstenaars lenen kunstwerken uit of stellen een kunstwerk bij ons in primeur voor, anderen maken speciaal voor onze biënnale een installatie. Het wordt de moeite.”

Volledig scherm Jan Leysen licht al een tipje van de sluier. © Henk Deleu

Op de voorstelling fietste Leysen al eens door het parcours. Het zwaartepunt komt in en rond de kerk. Zo komt er onder meer een sculptuur van Nic Ervinck langs de eerste trage weg op het parcours, maakt Elias Cafmeyer een werk voor rond de duiventil, en stelt Nele van Canneyt haar film over New York in première voor in Sint-Denijs, naast een neonsculptuur van Daan Gielis.

Volledig scherm Onder meer de hoeve Ten Rooden Duifhuize ligt op het traject. © Henk Deleu

“We brengen als het ware het levendige van de stad in de rust van het landschap”, zegt Leysen. “Sint-Denijs ligt dan ook tussen de Leie- en Scheldevallei, tussen de twee grootsteden Doornik en Kortrijk. En steden, die hebben een bordeel. Sint-Denijs niet, dus zorgen we dat ‘Sint-Denijs City’ een knipoog heeft naar dat nachtleven: een etalage in een winkel wordt deels omgevormd tor bordeel, dankzij een kunstwerk van Lilliane Verstessen.”

Er is zowel aandacht voor opkomende als gerenommeerde artiesten. “Zo komt een kunstwerk van Koen Vanmechelen, dat zo van de kerktoren kan gevallen lijken, vlakbij de kerk. En Sofie Demeyer, die ik pas heb ontdekt, krijgt de kans om haar graffitiwerk te tonen.” De kunstwerken komen in de kerk, op de vloer, tegen gevels, en bijvoorbeeld ook in het cultuurcafé. “Daar komen op de koer borden en plakkaten van betogers, die ze er net lijken achter te laten om er een pintje te drinken.”

Een dergelijke kunstbiënnale zou je misschien eerder in de stad verwachten. “Klopt misschien. Maar wij willen tonen dat we dit ook hier kunnen. En misschien zelfs beter, want wij hebben het mooie landschap als extra troef”, zeggen Isabel Devriendt en Wim Vandecauter. Hoeveel bezoekers verwachten ze daar? “We durven het nog niet luidop zeggen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne, die niet als burgemeester maar als mede-organisator spreekt. “Maar we hopen op 1000 bezoekers per weekend.”

Volledig scherm “We durven het nog niet luidop zeggen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne, die niet als burgemeester maar als mede-organisator spreekt. “Maar we hopen op 1000 bezoekers per weekend.” © Henk Deleu

