Simon (32) en Laetitia (30) openen gloednieuwe vestiging van Next Level Fitness: “We bieden een persoonlijke aanpak waarbij we onze klanten pushen om hun grenzen te verleggen”

Zwevegem/MarkeMaandag opent Next Level Fitness op het Pioniersplein in Zwevegem. Het fitness- en recoverycentrum was eerder gevestigd in Marke, maar kwam al snel plaats te kort. “Ons oog viel op dit pand dat we tot in de puntjes hebben ingericht”, vertellen Simon Gits en Laetitia Wastyn.

Volledig scherm Next Level Fitness © Alexander Haezebrouck

In de zoektocht naar een ruimer pand voor het fitness- en recoverycentrum Next Level Fitness van Simon Gits (32) en Laetitia Wastyn (30) uit Marke viel hun oog op een gelijkvloers pand op het Pioniersplein in Zwevegem. De afgelopen maanden verbouwden ze het pand tot een ultramodern fitnesscentrum, met behulp van aannemer Delaere Decor. “We bieden smallgrouptrainingen aan waarbij iedereen oefeningen op maat krijgt”, vertelt Simon. “Dat kan in circuitvorm of apart. Iedereen is welkom, van topsporters tot beginners die aan hun fysieke conditie willen werken. Een persoonlijke aanpak werkt. We geven onze klanten dat extra duwtje waardoor ze hun grenzen verleggen en zichtbaar resultaat boeken.”

Volledig scherm Zaakvoerder Laetitia Wastyn en Simon Gits met hun zoontje Emilio bij hun splinternieuwe zaak © Alexander Haezebrouck

State of the art toestellen

Next Level Fitness is uitgerust met state of the art toestellen die je niet zomaar in elke fitness vindt. Zo is er onder andere een sprinttrack om Sled Push en Pull oefeningen te doen. “Hierbij trek of duw je een slee waar gewichten op liggen”, vertelt Simon. “Hoe zwaar de Sled is kan je zelf bepalen. Het is ook uitermate geschikt voor plyometrische oefeningen.” Er is ook een air runner van het merk Keiser. “Hier loop je op basis van luchtdruk en is geschikt om je explosiviteit te verbeteren en sprintbewegingen na te bootsen.” De Jacobs Ladder, een soort trapladder met weerstand is dan weer ideaal om High Intensity Interval Training (HIIT) te doen.

Volledig scherm Met de air runner train je op explosiviteit en boots je sprintbewegingen na © Alexander Haezebrouck

Recovery

Laetitia neemt het recoverygedeelte van Next Level Fitness onder handen. “Je kan sessies boeken voor zowel cryotherapie, cuppingtherapie en sportmassages”, vertelt Laetitia. “Bij Cryotherapie worden ontstekingen en pijnen behandeld door middel van extreme koude. We bieden ook massages aan met een hypervolt Massage Gun en compressietherapie met NormaTec boots. Dat zijn een soort boots waarbij je benen veel sneller recupereren na een zware training.”

Volledig scherm Next Level Fitness Zwevegem © Alexander Haezebrouck

Simon en Laetitia lieten speciaal voor hun fitness- en recoverycentrum ook een app ontwikkelen waarop klanten snel en makkelijk hun sessies kunnen inboeken. “Tenslotte bieden we ook een uitgebreid gamma aan van supplementen en sportdranken. We zullen ook een pick-up point zijn voor gezonde maaltijden. Hiervoor werken we samen met DNK Healthy Food. Klanten kunnen de maaltijden via onze app bestellen.” De eerste trainingen in het splinternieuwe fitnesscentrum gaan door op maandag 23 mei. Next Level Fitness is open op afspraak vanaf 6 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds.

Volledig scherm The Jacobs Ladder is ideaal voor HIIT © Alexander Haezebrouck

Volledig scherm Next Level Fitness © Alexander Haezebrouck

Volledig scherm Next Level Fitness Zwevegem © Alexander Haezebrouck