Schoorsteenbrand in ontspanningsruimte blijkt groter dan gedacht: blussers drie uur in de weer

Het waren de bewoners zelf die rond 22.30 uur alarm hadden geslagen. Een vrouw had gezien hoe er vlammen kwamen uit de schoorsteen van een gebouwtje achter de woning dat gebruikt wordt als ontspanningsruimte. Er is ook een sauna in ondergebracht. Haar man was aanwezig in de ruimte. Net op het moment dat zijn vrouw de vlammen opmerkte, vond hij het eigenaardig dat er rook binnendrong in de ruimte.

Tuinslang helpt

“Bij onze aankomst bleek dat het vuur zich al duchtig had verspreid rond de houtkachel, onder de dakbedekking en achter de wanden van het gebouwtje”, zegt majoor Claude Monserez. “De bewoner deed er wel goed aan om met een tuinslang de uitbreiding te vertragen, in afwachting van onze komst. We moesten een deel van de constructie ontmantelen om de brand volledig onder controle te krijgen. Dat is niet fijn voor de bewoners maar wel de enige manier om helemaal zeker te zijn dat er geen gevaar meer dreigt. Uiteindelijk zijn we drie uur in de weer geweest, vooraleer we met een gerust hart weer naar de kazerne konden.”