School verantwoordelijk voor verdrinking Elie (15) in Zwevegemse zwembad: “Onvoldoende aandacht voor de spelende kinderen”

Bavikhove/Kortrijk Broers met eigen zaak spilfigu­ren van cannabis­plan­ta­ges in Bavikhove en Kortrijk? In totaal zes mensen opgepakt na huiszoekin­gen op acht plaatsen

1 juli Het blootleggen van een cannabisplantage in Bavikhove, eerder deze week, was geen toevalstreffer. Ook in Kortrijk werd een plantage ontdekt. Zes mensen zijn aangehouden, onder wie de broers F.B. (45) en D.B. (39), een ex-legionair en twee Hongaren. Bijna 2.000 planten werden aangetroffen, maar ook 34 kilogram cannabis, veel cash geld en enkele verboden wapens. Op acht verschillende locaties vonden huiszoekingen plaats.