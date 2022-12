Schepen komt in nauwe schoentjes na vermeende verkeersagressie, nu slachtoffer getuigt: “De politie heeft foto’s genomen van mijn blauwe plekken”

De regionale televisiezender Focus Wtv slaagde erin haar te vinden. Haar getuigenis en die van haar collega laten niets aan de verbeelding over. “Hij was gewelddadig en heeft mij geslagen, mij geduwd tegen de kastjes, de muur en de wasbak”, vertelt de vrouw, die Franstalig is en in Roubaix woont. “Ik ben al 1,5 maand werkonbekwaam en laat me begeleiden door een psycholoog en een kinesist. Ik moet antidepressiva nemen om te kunnen slapen. Ik heb van alles een medisch attest van de dokter. De politie heeft zelfs foto’s genomen van mijn blauwe plekken.”

Haar collega Soufian Manai was diegene die tussenkwam tijdens de ruzie tussen haar en schepen Desloovere. “De man ging achter gaan aan en ze gingen met twee binnen in de vrouwenkleedkamer. Dat leek me vreemd, dus ik ben hen gevolgd om te gaan kijken. Toen zag ik dat hij haar al roepend duwt. Zij is gevallen, hij heeft haar aangevallen en heeft haar geslagen. Ik heb de man bij zijn arm genomen en heb hem weggetrokken. Maar hij stopte niet. Hij was zo over zijn toeren dat we dachten dat hij onder invloed was van alcohol of drugs.”