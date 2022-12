Schepen die vrouw achtervolgde die hem geen voorrang gaf, stopt ermee: “Hij is een gebroken man”

Deerlijk Bestuurder knalt tegen verkeers­bord en komt op zijkant terecht

Een bestuurder van een Mini One verloor maandagnamiddag omstreeks 16.15 langs de N36 in Deerlijk de controle over zijn stuur. Hij knalde een verkeersbord omver en de auto kwam op de zijkant terecht. De bestuurder werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

5 december