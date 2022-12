Schepen Desloovere staat bevoegdheid ‘Mobiliteit’ af aan burgemeester na geval van vermeende verkeersagressie: “Mijn impulsief reageren tegenover die dame was fout”

“Hoewel de feiten dateren van meer dan een maand geleden, is er vandaag veel commotie rond mijn handelen”, stelt hij in een persbericht. “Mijn impulsief reageren tegenover de dame die mij in het verkeer hinderde, was fout. Ik verontschuldig mij daarvoor. Omdat ik schepen van onder meer mobiliteit ben en de feiten kaderen in verkeersstress, ben ik nu een schietschijf geworden. Ik wil evenwel voorkomen dat de goede werking van het gemeentebestuur verder verstoord wordt, en wens daarom tijdelijk, tot het einde van de gerechtelijke procedure, mijn bevoegdheid van mobiliteit over te dragen aan burgemeester Marc Doutreluingne.”