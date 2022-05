Samen blokken in de Sint-Amanduskerk kan ook deze blokperiode

“Het initiatief komt overgewaaid uit het bisdom Hasselt”, zegt pastoor Dirk Decuypere. “Zo willen we de Kerk bij de jongeren brengen en de jongeren bij de Kerk, waarbij ze als universiteits- of hogeschoolstudenten elkaar tot steun zijn in en bij het blokken. Wij staan, net zoals God, ‘blokvast’ achter hen.”

Studenten zijn elke dag welkom van 8.30u tot 22u en op zaterdag van 8.30u tot 16.30u. “Er zijn 100 tafels en elke tafel beschikt over een stopcontact voor de batterij van een laptop. Een studieplek boeken kan via de website ‘www.kerkinzwevegem.be’. In de kerk is om te drinken alleen water toegelaten. Er is wifi, ontspannen kan op het Toyeplein. We verwachten in de kerk respect voor de studeerstilte van de medestudenten én voor Gods mysterie.”