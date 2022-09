RUP Gemeentepark zorgt voor heel wat ongerustheid, openbaar onderzoek loopt maandag af

zwevegemNog tot en met maandag loopt het openbaar onderzoek rond het RUP Gemeentepark. In het RUP wordt de komst van vier mogelijke woonblokken vastgelegd, onder meer in de hoek gevormd door de Otegemstraat en Ommegangstraat, en vlakbij de brandweerkazerne. Het Koetshuis zou plaats plaats ruimen voor een van die woonblokken.

Het gaat om een actualisering van het BPA voor de buurt die dateert van 1990. In het RUP wordt de mogelijkheid opgenomen om 4 woonblokken te realiseren in of in de buurt van het gemeentepark: drie aan de kant van de Otegemstraat en de rand van het park, één vlakbij de brandweerkazerne. In totaal zou het om zo’n 80-tal woongelegenheden gaan.

Oppositie

De voltallige oppositie stemde in het verleden tegen. “Onze fractie heeft bij de eerdere passages van het RUP op de gemeenteraad steeds tegen gestemd, net zoals we bij elke nieuwe verkaveling tegenstemmen”, zegt gemeenteraadslid Yves De Bosscher (Groen). “Er is nood aan méér openbaar groen, en de meerderheid negeert dit zeer consequent. Er is niet eens de zekerheid dat de zogenaamde mogelijkheden voor meer groen (inname van privé-tuinen) die in het RUP zijn voorzien ooit of op een redelijke termijn kunnen of zullen worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur kreeg binnen een provinciaal project rond bomenbeleid een gratis bomenbeleidsplan, maar nog bij de eerste mogelijke toepassing wordt het met de voeten getreden.”

“Wij hebben vooral problemen met de hoogte van één appartementsgebouw”, zegt Wim Monteyne (N-VA). “Dat zou volgens het RUP 8 bouwlagen hoog mogen zijn. Wij vinden dat er maar 4 of 5 bouwlagen mogelijk mogen zijn. Daarnaast vinden we dat het behoud van bomen beter wordt voorgesteld dan het is. Zo wordt volgens het bestuur voor het scenario gekozen dat in het RUP wordt voorgesteld, omdat er op die manier een maximaal behoud van bomen is, maar even verderop lees je dan dat ze in de voorschriften opnemen dat bij projecten maar 50% van de bomen behouden moet worden. Bovendien zou er ook een ondergrondse parking komen, en is nog maar de vraag of bomen daar nog zouden kunnen groeien.”

Op sociale media is heel wat te doen rond het RUP, zo werd onder meer de groep ‘Vrienden van het Park’ opgericht. De initiatiefnemers daarachter willen echter anoniem blijven, dus het valt ook moeilijk in te schatten hoe groot de tegenkanting is tegen het RUP. Dat zal moeten blijken uit het aantal bezwaarschriften dat tegen ten laatste maandag wordt ingediend.

Bezwaar

Marc Caluwaerts is één van de burgers die een bezwaar heeft ingediend. Hij kaart onder meer aan dat Zwevegem aan een razend tempo wordt volgebouwd, en dat ten koste is van de leefbaarheid in de gemeente. “Ik vind het ook niet oké hoe het weinige groen dat er is, plaats moet maken voor appartementen. De invalshoek van het RUP is voornamelijk gericht op bouwen en wonen, en veel te weinig op groenvoorziening en natuurbeleving. Voor het centrum van de gemeente is dit een belangrijk stukje groen.”

Dat het Koetshuis wordt opgeofferd voor de appartementen, is nog een verzuchting van Marc. “Het RUP vermeldt het volgende: het koetshuis en het oud gemeentehuis zijn twee gebouwen die vastgesteld zijn op de inventaris bouwkundig erfgoed. Samen met de houten muziekkiosk hebben deze twee gebouwen een sterke visuele impact op het park en fungeren ze als centrum van het Gemeentepark. Bovendien geven ze een historische dimensie aan deze plek. Ondanks deze positieve beoordeling, moet het koetshuis in het RUP verdwijnen ten behoeve van de appartementen.” Ook Marc kan niet inschatten hoeveel tegenkanting er is tegen het project. “Maar ik heb wel van verschillende hoeken de vraag gekregen om mijn bezwaarschrift door te sturen als leidraad… Het leeft toch wel vermoed ik.”

Kader

Burgemeester Marc Doutreluingne benadrukt dat het nog maar om een ‘RUP’ gaat. “We zorgen voor een kader waarin we mogelijkheden en beperkingen opleggen. Mogelijke aanvragen worden op het moment zelf ook nog uitvoerig bekeken en beoordeeld.”

“Dit RUP houdt net een uitbreiding in van het gemeentepark, de kritiek dat dit RUP dus groen kost, is fout. Op dit moment is het 17.500 m² groot, en het zou uitgebreid kunnen worden tot 23.750m². We ontharden de weg die door het park loopt, zodat er géén verkeer meer door kan. Het koetshuis en de gebouwen erachter staan al jaren leeg, en liggen er verloederd bij. het zou net een verbetering zijn daar mocht er een woonproject in de plaats komen. Het is dus wel degelijk de bedoeling om het park mooier en groter te maken.”

Doutreluingne betreurt dat er zoveel commotie rond het RUP is. “Iedereen mag gerust zijn mening hebben, maar nu worden mensen ten onrechte ongerust gemaakt. Ik ben zelf een hevige voorstander van dit mooie project. Een RUP maak je met een mooie toekomst in gedachten, en dat is hier zeker zo. Maar ik heb zeker begrip voor verschillende meningen, en we zullen de bezwaarschriften die ingediend werden zéker met aandacht lezen en meenemen in het verdere traject.”

