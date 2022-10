Rechter beveelt aanvullend onderzoek om hiaten weg te werken: vonnis in dossier van verongelukte Dylan (17) uitgesteld

Dylan Lommens stierf toen hij op 5 juli 2019 ’s nachts, na zijn eerste dag als jobstudent, met zijn bromfiets huiswaarts reed. Langs de Vierkeerstraat in Heestert kwam hij frontaal in botsing met een BMW, bestuurd door Sven D. uit Waregem. Lommens stierf ter plaatse. Drie deskundigen onderzochten de omstandigheden van het ongeval en kwamen tot afwijkende conclusies . En toen enkele maanden geleden de zaak gepleit werd in de politierechtbank, vond de verdediging van Sven D. dat er in het dossier cruciale onduidelijkheden waren die een correct vonnis onmogelijk maken. “We vragen de vrijspraak”, zei meester Bram Van den Bunder.

Hulpverleners ondervragen

De politierechter toonde zich dinsdag niet blind voor de hiaten in het dossier. Daarom beveelt hij nu aanvullend onderzoek. Zo wil hij dat het verslag van de wetsdokter bij het dossier gevoegd wordt en dat de hulpverleners die ter plaatse kwamen, ondervraagd worden. Zo moet duidelijk worden of Dylan Lommens nog leefde bij hun aankomst en zo ja, of hij nog bij bewustzijn was. De rechter wil ook dat het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) grondig onderzoek voert op de telefoon van het slachtoffer en de SIM-kaart uitleest. Ook moet bij de provider nagegaan worden of en onder welke zendmast er communicatie was via de telefoon van Dylan Lommens. Verder beveelt de rechter het verhoor van een man die nadien een verklaring aflegde over het ongeval maar er niet bij aanwezig was. Omdat het bijkomend onderzoek wel wat tijd zal vergen, komt de zaak pas opnieuw voor in de politierechtbank op 24 januari 2023.