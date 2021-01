Primeur in het veldrijden: Justin Laevens (19) out zich als homo. “Ik wil een voorbeeld zijn voor andere sporters”

Kuurne/Kortrijk Jumbo komt in 2021 naar Kuurne, nieuwe supermarkt gaat strijd aan met Albert Heijn in Kortrijk

5 januari Niet Waregem en niet Roeselare, maar wél Kuurne krijgt in 2021 de eerste Jumbo in het zuiden van West-Vlaanderen. De komst van het concern uit Nederland belooft vonken te geven, want een paar honderd meter verder heb je een vestiging van eeuwige concurrent Albert Heijn, in het Ring Shopping in Kortrijk.