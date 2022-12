Politie pakt malafide asfalteerder op, na gouden tip van alerte burger

De man in kwestie bood zich woensdagnamiddag aan bij een zelfstandig ondernemer in Sint-Denijs. “Hij sprak Engels, zei dat hij aannemer was en dat hij een hoeveelheid asfalt over had van een opdracht die hij elders had uitgevoerd”, vertelt de ondernemer. “Hij wou van dat asfalt af en bood aan om het te leggen op een deel van mijn terrein. Tegen een prijsje: 15 euro per vierkante meter. Ik had er wel oren naar en ging op het voorstel in. Donderdag zou hij terugkeren, om de bestelbon te ondertekenen en het werk uit te voeren.”

Buitenkansje of niet?

’s Avonds had de ondernemer nog kennissen van hem aan de lijn, met wie hij het had over het aanbod van de asfalteerder. “Ook zij vonden het een buitenkansje”, vertelt de man. “Eén van hen zei me zelfs dat ik de asfalteerder gerust ook naar hem mocht doorsturen. Maar ’s nachts schoot ik wakker en lag ik te piekeren. Niet over het voorstel, maar wel uit bezorgdheid, of het werk wel in orde zou uitgevoerd worden. Daarom belde ik ’s morgens naar een bevriende aannemer, met de vraag of hij geen medewerker ter beschikking had die kon toezien op de uitvoering van het werk. Dat bleek niet het geval.”

Minderwaardige kwaliteit

Toch werd de man uit Sint-Denijs op het nippertje niet opgelicht. “Een kennis die langskwam, rolde met zijn ogen toen ik ‘m vertelde over de asfalteerder. Hij raadde me sterk aan om me niet te laten vangen. “Dat is altijd oplichterij”, zei hij me. “Die gasten leggen een laagje asfalt van minderwaardige kwaliteit, dat binnen de kortste keren weer afbrokkelt en factureren dan op de koop toe nog eens veel meer dan oorspronkelijk afgesproken.” Op zijn aanraden belde ik de politie. Daar was men formeel: in geen geval ingaan op het aanbod. En ze beloofden in de buurt te zijn, op het moment dat de asfalteerder donderdag zou langskomen.”

Eerst Engels, dan Frans

De politie was op de afspraak, in een anonieme wagen. “De asfalteerder kwam woensdag in een bestelwagen met Britse nummerplaat, een dag later in een bestelwagen met Franse nummerplaat. Hij sprak nu ook Frans en schrok duidelijk van de aanwezigheid van de politie.” De verdachte weigerde zijn identiteit mee te delen en wou ook zijn smartphone niet afgeven. Hij werd meegenomen voor verhoor, z’n bestelwagen werd in beslag genomen. Uit onderzoek blijkt intussen dat hij woensdag in Vichte ook al langsgereden was bij een bedrijf, weliswaar zonder daar uit te stappen.

