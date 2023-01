Pasgeboren Lea maakt vrouwelijk viergeslacht compleet

deerlijk/Waregem/anzegem Provincie duidt vijf zones aan voor mogelijke toekomsti­ge bedrijven­zo­nes: “Dagelijks krijgen we de vraag van onderne­mers waar ze kunnen investeren”

De Provincie West-Vlaanderen schuift vijf zones naar voren in regio Waregem waar in de toekomst extra bedrijfsruimte ontwikkeld kan worden. Het gaat om percelen bij Spijkerland, Esser en de Nijverheidslaan in Deerlijk, Vijverdam Zuid in Anzegem, en Schoondal in Waregem. Ook krijgen enkele bestaande bedrijfsgronden mogelijk een andere bestemming. “Al zijn we wel benieuwd hoe de eigenaars van die gronden gecompenseerd zullen worden”, zegt Anzegems burgemeester Gino Devogelaere.

25 januari