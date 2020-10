Overleden vrouw schenkt huis aan dierenasiel: “Jammer dat we haar niet meer kunnen bedanken”

ZwevegemZe kregen goed nieuws deze week, bij dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Een 83-jarige dame uit Waregem laat hen haar huis na. “Het kost ons meer dan 400.000 euro per jaar om het asiel draaiende te houden”, zegt medewerkster Veerle Debaillie. “Als dierenliefhebbers aan het einde van hun leven aan ons denken, dan kunnen we daar dus alleen maar héél blij mee zijn.”

Over de identiteit van de vrouw wil Veerle niet veel kwijt. “We weten niet of ze ermee opgezet zou zijn als we nu onthullen dat zij haar woning aan een goed doel schonk. Het is niet aan ons om haar naam bekend te maken.” Wat we wel mogen weten is dat de vrouw alleenstaand was, na het overlijden van haar man enkele jaren geleden. Ze had een vriend en vriendin die heel dicht bij haar stonden. “Het is dankzij die vriendin dat ze aan ons dierenasiel heeft gedacht. “Ik wil iets doen voor de diertjes”, had ze haar verteld. Dus zei die vriendin dat ons dierenasiel een heel goeie naam heeft, en ze haar huis dan misschien aan ons kon nalaten. Dat heeft ze gedaan. Enkele dagen geleden kregen we een telefoontje van haar notaris, met de boodschap dat we de waarde van haar huis zouden uitbetaald krijgen. Vandaag is er een schatter langs geweest.”

Quote De rekeningen lopen hier snel op. Een voorbeeld: de dierenarts, die ons nochtans weinig aanrekent, kostte ons de laatste drie maanden al 27.000 euro. Veerle Debaillie, medewerkster dierenasiel De Leiestreek

De schenking komt als geroepen. “Sowieso zijn we altijd blij, met gelijk welke schenking. Ons dierenasiel draaiende houden kost ons tussen de 400.000 en 500.000 euro per jaar. De rekeningen lopen hier snel op. Een voorbeeld: de dierenarts, die ons nochtans weinig aanrekent, kostte ons de laatste drie maanden al 27.000 euro. Daarnaast hebben we nog onze personeelskosten, onze energiefacturen en de kosten voor het voedsel van onze dieren.”

Strengere regels

Bovendien kwam er in coronatijden een pak minder steun binnen. “Tijdens de lockdown hadden we hier geen bezoekers en dus waren er ook geen schenkingen. Er staat ons in de toekomst ook nog een uitdaging te wachten. De regels voor kattenasielen zijn opnieuw strenger geworden. Katten moeten langer opgevangen worden, in grotere kooien. Het huidige verblijf is daar te klein voor, dus moeten we opnieuw uitbreiden. Sinds kittens verplicht gesteriliseerd moeten worden, voor ze naar een nieuwe eigenaar gaan, worden er bovendien nog meer kittens gedumpt of hier binnengebracht. Op dit moment zitten er hier 64 katten.”

Gelukkig komen er nu en dan wel wat schenkingen binnen. “Maar een huis, dat is nog maar de tweede keer. De vorige keer is nog maar een jaar geleden, toen kregen we een huis van een dame in Kortrijk. Uiteraard zitten we niet te wachten tot mensen overlijden, maar als dierenliefhebbers aan het einde van hun leven aan ons denken, dan kunnen we daar maar héél blij mee zijn”, zegt Veerle. “We hebben de dame hier zelf nog nooit gezien, we kenden haar niet en wisten ook niet van haar plannen. Jammer dat we haar nooit zullen kunnen bedanken...”

Tot slot nog dit: voorlopig mogen er geen ‘losse’ vrijwilligers met de honden wandelen. “Omdat we onze medewerkers willen beschermen. Als een van ons ziek wordt, en we moeten in quarantaine, wordt dat echt moeilijk om de verzorging van onze dieren nog te garanderen.”