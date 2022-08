Overal uren aanschuiven aan autokeuringen in West-Vlaanderen vanochtend: “Nationale instanties moeten in actie schieten, want dit is niet vol te houden”

West-Vlaanderen“Kom niet vrijdag”, riep gedelegeerd bestuurder Ignace Van Overbeke van KM Keuringsbureau Motorvoertuigen op. Een oproep die in dovemansoren valt. Er was aan alle autokeuringen flink wat chaos, want je kon vandaag ook in West-Vlaanderen voor het eerst zonder afspraak komen. De wachtrijen aan alle keuringscentra in de provincie werd zelfs afgesloten.

Volledig scherm Een lange file vrijdagochtend vroeg, aan de autokeuring in Zwevegem © Henk Deleu

Het keuringsstation in de Roeselaarse deelgemeente Beveren kreeg ook te maken met een ware stormloop. De wagens stonden er aan te schuiven tot op de Rijksweg. Politiezone RIHO riep ook op om niet meer naar de autokeuring af te zakken. Zo stond Eric Deprez al om 6.50 uur aan te schuiven en kon hij zo’n 500 meter opschuiven op anderhalf uur tijd. “Ik ben totaal niet verrast en ben ook voorbereid. Ik heb een fles water bij en gisterenavond hebben we barbecue gegeten dus mijn maag zal niet snel beginnen grommen.”

Volledig scherm Ook in de Roeselaarse deelgemeente Beveren stond er een ellenlange file aan het keuringsstation © CDR

Om 9 uur ‘s morgens strekte de wachtrij aan de autokeuring in Diksmuide tot aan de uitrit van de Delhaize. Het aanschuiven gebeurt daar via de Wagenmakerijstraat zodat er op de Kaaskerkestraat geen hinder is. Daar stond onder andere Valeer Mortagne (85) uit Oostduinkerke in de rij. “Het is de eerste keer dat ik met mijn recente wagen naar de autokeuring moet en het is meteen de moeite”, zegt Valeer met zijn documenten in de hand. “Ik heb tegen mijn vrouw al gezegd dat ze niet moet rekenen dat ik vroeg thuis zal zijn.”

Volledig scherm Bart Coene en dochter Laura Coene staan al sinds 5.30 in de rij. We zien hen samen met Mathieu Verhenne, de chauffeur achter hen. "We kennen elkaar ondertussen toch al vier uur", lacht Laura. © Sam Vanacker

Aan de autokeuring in Tielt was er sprake van wachttijden tot 4 uur lang. Daar stonden de eerste wachtenden al om 4.30 uur aan te schuiven. Ook Bart Coene en zijn dochter Laura uit Oedelem waren er vroeg bij. “Geloof het of niet, maar wij staan hier al sinds 5.30 uur. We dachten de drukte voor te zijn. Al hielp dat niks.” Zij konden uiteindelijk om 9.30 uur het keuringsstation binnenrijden.

Ook aan de autokeuring in Brugge stond een ellenlange file van automobilisten aan te schuiven langs de Kolvestraat. De politie moest alles in goede banen leiden, maar korpschef Dirk Van Nuffel spreekt van een onhoudbare situatie: “Dit is niet meer vol te houden dus moet er vanuit nationale instanties dringend initiatief genomen worden om deze abnormale situatie te verhelpen.”

Kort voor de opening om 7 uur vanochtend stonden er ruim honderd wagens aan de autokeuring in het bedrijvenpark De Pluim in Zwevegem. Door een snelgroeiende file richting de ring rond Zwevegem (N391) werd de wachtrij noodgedwongen afgesloten om chaos te vermijden. Carl Bekaert stond al sinds 6.12 uur aan te schuiven. “Wat we nu zien, wijst op een structureel probleem”, zegt hij. “Zo stond ik hier maandagochtend ook omdat ik dacht dat je toen al je wagen vrij kon aanbieden. Wat niet het geval was, terwijl ik hier maandagochtend met uitzondering van twee auto’s op de parking helemaal alleen was. Toch moest ik weer vertrekken en wachten tot vrijdag. Dat is niet te begrijpen.”

Volledig scherm Aanschuiven aan de autokeuring in Eeklo. © Joeri Seymortier

Ook buiten West-Vlaanderen was het aanschuiven bij keuringscentra die een eerste dag zonder afspraak werkten. Zo stond er ook een monsterfile aan de autokeuring in Eeklo. “Door de lange wachtrijen aan de autokeuring wordt de Industrielaan tijdelijk elke vrijdag eenrichtingsverkeer”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Samen met de politie werd beslist om de Industrielaan op vrijdag verkeersarmer te maken. Je kan enkel rijden vanuit de Slachthuisstraat naar de Ringlaan. Aan de Ring wordt de Industrielaan afgesloten.”

Ignace Van Overbeke roept ondertussen op om toch (niet te laat) een afspraak te maken en meldt dat de groene uitnodigingskaartjes vanaf september vroeger uitgestuurd worden, tot wel acht weken vooraf.

LEES OOK:

In Sint-Niklaas was het deze week ook al urenlang aanschuiven, bekijk hieronder nog eens de beelden

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.