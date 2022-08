Overal uren aanschuiven aan autokeuringen in West-Vlaanderen, te laat om nu nog te komen

Aan de autokeuring in Zwevegem is de wachtrij nu al afgesloten, door de grote drukte. In Roeselare roept de politiekorpschef op om niet meer te komen, omdat er een file tot op de R32 dreigt. Ook in Diksmuide schuiven tientallen wagens aan. En aan de autokeuring in Ieper staat er eveneens een lange file. Wie de autokeuring in Oostende wil bereiken, raakt niet binnen door een overbezette telefoonlijn. “We moeten wel komen vandaag, want als je een afspraak wil maken, moet je vijf tot zes weken wachten”, klinkt het bij de meeste automobilisten.