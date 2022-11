Oud wrak bovengehaald uit kanaal Bossuit-Kortrijk, voor veiligheid scheepvaartverkeer

“Van het wrak was al even geweten dat het zich in het kanaal bevond”, zegt Bert Pollet, woordvoerder van de politiezone Mira. “Het werd ontdekt toen met een sonarboot de inhoud van het kanaal werd gescreend. Zoiets gebeurt wel meer. Het was voorzien dat het wrak dinsdag zou worden bovengehaald. Het gaat om een auto die al heel lang in het water moet liggen, want het gegraveerde chassisnummer was zelfs niet meer leesbaar.” Er werden ook duikers ingezet bij de berging van het wrak, dat in de onmiddellijke omgeving van de afvalverwerkende intercommunale IMOG lag. Een takelwagen kwam het nadien opladen.