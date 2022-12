Opnieuw kinderdagverblijf drie maanden dicht, 19 ouders zoeken oplossing: “Het vertrouwen is weg, we sturen ons kind nooit meer terug naar Baby Hof”

Vichte Defect aan jacuzzi zorgt voor zwarte rook

De brandweer repte zich vrijdagvoormiddag naar de Pareelstraat in Vichte. Daar was een zwarte rookpluim te zien aan een woning vlakbij Molecule. Eens ter plaatse bleek het te gaan om een defect aan een jacuzzi. Het euvel was snel opgelost, de brandweer hoefde zelf amper tussen te komen. Niemand raakte gewond, de schade bleef beperkt.

16 december