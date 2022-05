Onder invloed tweewieler ingehaald in fietsstraat: 21 dagen rijverbod

Marke/Zuid-West-Vlaanderen Rebelle heeft eerste Michelin­ster beet, Castor blijft top met twee sterren, Marcus, Vol-Ver en L’Envie houden ster, Hostelle­rie St-Nicolas zakt van twee naar één

De Michelingids voor 2022 is voorgesteld, in Bergen. Rebelle in Marke, van Martijn Defauw en Tessa D’haene, krijgt voor het eerst een ster. Castor in Beveren-Leie bij Waregem behoudt twee sterren. Ook Marcus in Deerlijk, Vol-Ver in Marke en L’Envie in Sint-Denijs houden stand met één ster. Hostellerie St-Nicolas in Elverdinge bij Ieper gaat van twee naar één ster. Straks meer.

