Na twee jaar schrikkelen strijkt het Streekbierenfestival opnieuw neer in Zwevegem: “Bierliefhebber kan ruim 220 bieren proeven”

zwevegemBierliefhebbers kunnen een vreugdedans doen: na een onderbreking van twee jaar, is er op zondag 14 augustus en maandag 15 augustus opnieuw het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem. 45 bekende en minder bekende brouwerijen uit binnen- en buitenland stellen er het beste uit hun gamma voor, goed voor meer dan 220 verschillende bieren.

Een topeditie van het Streekbierenfestival is vlotjes goed voor zo’n 14- tot 15.000 bezoekers. In 2020 stond de 20ste editie gepland, maar die werd uiteraard afgelast omwille van corona. In 2021 mócht en kon er in principe al ‘iets’ plaatsvinden, maar de organisatie verkoos om nog een jaar over te slaan. “Als het niet kan zoals gewoonlijk, dan liever gewoon niet”, zei organisator Yvan Devlaminck daarover. “We willen zeker geen half afkooksel van ons Internationaal Streekbierenfestival organiseren, daar zouden we onze eigenheid mee verliezen.”

Volledig scherm Dit jaar stellen 45 bekende en minder bekende brouwerijen uit binnen- en buitenland in de schaduw van de Sint-Amanduskerk het beste uit hun gamma voor. Samen zijn ze goed voor meer dan 220 verschillende bieren. © Henk Deleu

Dat maakt dat het intussen 3 jaar geleden is dat bierliefhebbers op één locatie van zo’n uitgebreide bierkaart konden proeven. “Het Internationaal Streekbierenfestival op 14 en 15 augustus in Zwevegem is ondertussen een begrip geworden in de brouwerijwereld”, zegt Devlaminck. “Het is een festival geworden waar elke brouwer op aanwezig wil zijn om zijn bieren aan het grote publiek voor te stellen. Het festival is al jaren het mekka voor de bierliefhebber. Dit jaar stellen 45 bekende en minder bekende brouwerijen uit binnen- en buitenland in de schaduw van de Sint-Amanduskerk het beste uit hun gamma voor. Samen zijn ze goed voor meer dan 220 verschillende bieren.”

Schotland

“We hebben dit jaar een 20-tal brouwerijen en bierfirma’s voor de eerste keer te gast in Zwevegem”, zegt Devlaminck. “Uit ons land: Kluiz, Sosab, Brouwzer, Terrest Brewery, Vindevogel, BramBrass, Lechasseur, Brouwe Bier, Ruimtegist, De Brouwmoaten, Nomad Experience, De Badkuipbrouwers, Verduyn Bier, Maenhout, Punaise Bieren en de Waterfields Brewery. Met Brouwerijen Brewdog Brewery en Brewery 6°North uit Schotland hebben we ook weer buitenlandse bieren in het aanbod.”

Maar het Streekbierenfestival is ook nog steeds een gezinsfestival, zegt Devlaminck. “Er is een unieke terrasjessfeer, met voor elk wat wils. Muziekliefhebbers kunnen genieten van liveoptredens van onder meer Cindey Debue, The Antonia’s, Isabelle et les Jean, Mike Grondy & Andrea Schön, DJ De Man van Atlantis en als klap op de vuurpijl Mama’s Jasje. Voor de kinderen is er een heus kinderdorp met kermisattracties en gratis animatie onder het toezicht van de professionele monitoren van VZW Crejaksie. Wie graag een hapje eet tussendoor, kan terecht in onze uitgebreide foodcorner.”

Het festival loopt op zondag van 15u tot 23.30u en op maandag 13u tot 23.30. “We zijn zó blij dat we na twee jaar opnieuw ons streekbierenfestival kunnen organiseren, een van de grootste openlucht bierfestivals van Europa. We zien het helemaal zitten.” www.flanderseventsvzw.be

