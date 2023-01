Na twee jaar onderbreking door corona, wordt maandag weer de Cyclocross Otegem gereden: “Twee nieuwe hindernissen, én een G-cross om te starten”

De laatste voorbereidingen worden momenteel getroffen, op de terreinen van de Cyclocross in Otegem. “Of we content zijn dat het na drie jaar opnieuw kan doorgaan? Natuurlijk zijn we dat”, zegt voorzitter Benny Lavaert. “En we voelen dat we niet alleen zijn. Het is hét gespreksonderwerp aan de toog op café, de voorverkoop loopt goed, onze posts op sociale media krijgen veel bijval, we hebben nieuwe sponsors kunnen aantrekken,… Otegem is méér dan klaar voor een nieuwe cyclocross.”

En de terreinen zijn dat ook. “Net zoals andere jaren wordt onze brug hier de spectaculairste hindernis”, zegt Lavaert. “Daarnaast hebben we drie natuurlijke hellingen. Dit jaar zijn er ook twee nieuwe hindernissen. De zandbak die we hier hebben aangelegd, en waar kinderen tijdens het jaar in kunnen spelen, zal maandag voor de eerste keer gebruikt worden tijdens onze Cyclocross. Ook het wasbordje is nieuw: een hindernis met een aantal korte niveauverschillen na elkaar.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van de Otegem Cyclocross 2020 © Henk Deleu

Ook nieuw dit jaar is de G-cross die om 12.30u wordt gereden. “We hadden tot de vorige editie een dorpelingenkoers, maar die was uit zijn voegen gebarsten”, zegt Frankie Herpol, verantwoordelijke voor de renners. “Er waren maar weinig Zwevegemnaars meer die deelnamen. Er kwamen vooral hele sterke renners op af, die nét het professionele niveau niet halen. Om het opnieuw wat volkser te maken, kiezen we dit jaar voor een cross voor G-sporters. Mijn kleindochter doet aan G-voetbal, vandaar dat we aan G-sport hebben gedacht. Die mannen geven echt nog álles voor hun sport, het is echt hartverwarmend om te zien.” Na de G-cross om 12.30u, starten om 13.45u de dames, en om 15u de heren.

Volledig scherm Een archiefbeeld van de Otegem Cyclocross 2020 © Henk Deleu

De cross heeft alvast een mooi deelnemersveld kunnen strikken. “Ook al was dat niet evident: er vertrekken heel wat veldrijders op stage voor de wereldtitel in Benidorm. We hopen vooral een Belgisch Kampioen te mogen verwelkomen. Dat hangt uiteraard af van de uitslag zondag. Maar met Eli Yserbyt en Laurens Sweeck hebben we toch al twee mooie kanshebbers.” Dat het regent dezer dagen, is alleen maar positief voor de cross. “We staan gekend als ‘stoemperscross’, en dat zal maandag niet anders zijn. Hopelijk blijft het maandag zelf wel droog, want de opkomst is bij ons toch altijd sterk weersafhankelijk.”

Een heel klein beetje oorlog

De voorbije edities was er verschillende keren discussie tussen de organisatie van de Cyclocross en voetbalclub Den Blauwvoet, en dat is dit jaar niet anders. De eerste keer was in 2017, toen de kantine, die zo goed als langs het crossparcours ligt, voor het eerst in 50 jaar niet open mocht tijdens het veldrijden. De voetbalclub verkocht voordien altijd drank tijdens de cyclocross om zijn eigen clubkas te spijzen, terwijl de organisatie van de cross de opbrengst van de drankverkoop net nodig heeft om de cyclocross te kunnen blijven organiseren. De gemeente volgde de organisatie van de cross, en legde een verbod op om de kantine te openen tijdens de cross voor de komende 5 jaar.

“50 jaar lang werd de drankverkoop in de kantine inderdaad oogluikend toegestaan”, zegt Lavaert. “Het waren toen gouden tijden voor de cyclocross. Maar die gouden tijden zijn voorbij, en organisaties krijgen het overal moeilijk. We kunnen het ons niet veroorloven om een aanzienlijk deel van de drankverkoop kwijt te spelen. Het gaat om zo’n 6000 euro, bij een goede editie.”

Volledig scherm Een archiefbeeld van de Otegem Cyclocross 2020 © Henk Deleu

Dit jaar werkt de organisatie van de Cyclocross opnieuw met een eigen cateraar, tot ergernis van de voetbalclub. “Blauwvoet, dat na de cross telkens met een omgeploegd tweede terrein blijft zitten en de kleedkamers gratis ter beschikking stelt, wordt opnieuw gepasseerd”, zegt Lode Taelman van Blauwvoet.

“Wij betreuren uiteraard dat Blauwvoet hier weer een issue van maakt, en het mooie verhaal van de Cyclocross overschaduwt”, zegt Lavaert. “Binnenkort zitten we samen aan tafel om hopelijk een goede samenwerking te vinden voor 2024. Op andere plaatsen op het parcours werken we voor drank-en eetstandjes samen met andere verenigingen. De Cyclocross krijgt een deel van de opbrengst. Logisch ook, wij zorgen dat er met de Cyclocross duizenden mensen bijeenkomen, en er dus effectief een standje uit te baten valt. Hopelijk valt er met Blauwvoet ook een dergelijke verdeling af te spreken.”

De gemeente heeft dit keer alvast geen verbod uitgevaardigd. “De kantine mag dus in principe wel openen, maar ik vermoed dat dat niet het geval zal zijn omdat er geen afspraken zijn gemaakt”, zegt burgemeester Doutreluingne. “Ik hoop in elk geval dat er voor de editie van volgend jaar tijdig afspraken gemaakt kunnen worden, zodat beide partijen hun voordeel kunnen doen aan de cross.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.