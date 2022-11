Na drie negatieve adviezen, formuleert Zwevegem nu een positief advies voor twee windmolens: “Logisch te verklaren”

Aalbeke / Brecht / Antwerpen 1.200 kilogram coke in vrachtwa­gen gevonden: drie van vijf verdachten vrijgespro­ken

Op 12 augustus 2020 werd in de laadbak van een vrachtwagen aan het bedrijf Van Marcke op het industrieterrein Lar in Aalbeke maar liefst 1.200 kilogram cocaïne gevonden. Goed voor een straatwaarde van zo’n 180 miljoen euro. Na intens onderzoek verschenen vijf mogelijke betrokkenen voor de rechtbank in Kortrijk, ze riskeerden tot vijf jaar cel. Nu zijn maar liefst drie van hen over de hele lijn vrijgesproken. “Er zit echt veel te weinig in dit dossier om over te gaan tot een veroordeling”, klonk het tijdens het proces bij enkele van hun advocaten. De rechter is daar nu in meegegaan.

16 november