Na drie jaar éindelijk weer biertjes proeven op openluchtterras van Streekbierenfestival

zwevegemNa drie jaar wachten is het opnieuw zover: het Th. Toyeplein werd eindelijk weer omgetoverd in een groots openluchtterras waar bierliefhebbers 220 bieren van 45 bekende en minder bekende brouwerijen kunnen proeven. Meteen na de opening stroomden de bezoekers al toe, om een goed plekje te bemachtigen in de schaduw. “Geen enkele van onze vrijwilligers is afgehaakt tijdens de coronacrisis, en daar zijn we heel blij mee”, zegt organisator Yvan Devlaminck .

Voor Jan Vanlancker uit Nazareth, Geert Vanlancker en Claudine Maes uit Zwevegem en Marianne Roelstraete is het Streekbierenfestival elk jaar een vaste afspraak. “Het is de ideale plek om de congé sfeervol af te sluiten”, zegt het viertal. “Er was de voorbije twee jaar een online alternatief met biersassortimenten dat je kon bestellen, maar dat is toch hetzelfde niet als live, he.”

Dat zegt ook brouwer Geert Toye, van brouwerij Toye. “In 2013 stond ik hier voor de eerste keer, sindsdien heb ik nog geen editie gemist. Als beginnend brouwer wilde ik hier mijn bier voorstellen, maar ik ben al die tijd blijven komen. Ook voor de naamsbekendheid, maar voor de ambiance vooral. Blij dat het eindelijk weer kan en mag na die twee gemiste edities door corona.”

Tussen de brouwers zaten ook 20 brouwerijen die voor het eerst naar het festival in zwevegem afzakten. “Wij brouwen al sinds 2017, maar vroeger deden we dat in een andere brouwerij”, zeggen Maezy Molly en Koen Dejaeghere van brouwerij Le Chasseur. “We waren daardoor een beetje bang om aan evenementen als dit mee te doen. Als we opeens méér zouden moeten kunnen produceren, waren we daarvoor afhankelijk van een andere brouwer om dat te kunnen doen. Nu hebben we onze eigen installatie gekocht, en kunnen we met plezier én een gerust hart volop promo voeren voor onze biertjes op events als dit.”

Het bier van Arn Simoens en Egbert Glorieux van brouwerij Ruimtegist zat de voorbije twee edities in de bierassortimentjes dat mensen konden bestellen om thuis te proeven. “Wij hebben net voor de lockdown ons eerste bier gelanceerd, dus dat was een beetje een domper. Dat we hier nu dus eindelijk fysiek deel kunnen uitmaken van het Streekbierenfestival, is echt wel top. We focussen ons op lokale verkoop, en dan is een event als dit wel ideaal.”

Voor bezoekers Selina Tran uit Hasselt, Sébastien Colin en Iza Grasselli, die afkomstig is uit Slovenië maar nu in Brussel woont, was het de eerste keer dat ze naar het Streekbierenfestival afzakten. “We hebben hier afgesproken met enkele andere mensen via een app om mensen te leren kennen. Een event als dit is ideaal, want hier kan je -in tegenstelling tot bepaalde cafés waar de muziek wat te luid staat- gezellig met iedereen praten en elk haalt gewoon het biertje waar hij zin in heeft.”

Organisator Yvan Devlaminck is alvast heel blij dat het event na drie jaar eindelijk opnieuw kan plaatsvinden. “Je ziet het, iedereen heeft er zin in. Zelf ben ik enorm fier dat we dit weer hebben klaar gespeeld. Je hoort van heel veel andere organisaties dat ze vrijwilligers zijn kwijt gespeeld tijdens de coronacrisis, omdat veel zaken niet konden doorgaan. Maar zelf hebben we dat gelukkig niet ondervonden. Al is dat niet evident geweest, hoor. We hebben veel moeite gedaan om onze vrijwilligers tijdens de voorbije twee jaren betrokken te houden bij het Streekbierenfestival.”

