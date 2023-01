Mosselsouper ten voordele van projectwerking in Senegal

zwevegem Klinken op het nieuwe jaar doet Zwevegem dit jaar opnieuw in de zomer

Er komt dit jaar geen nieuwjaarsreceptie in Zwevegem, maar… een zomerdrink. De datum die je al kan vastpinnen in je agenda, is zaterdag 1 juli. De beslissing werd genomen nadat de vorige zomerdrink -door corona in de zomer- op succes werd onthaald en vele lovende reacties kreeg.

