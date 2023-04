Monitor (24) sterft na val van 10 meter van deathride: installatie was recent nog herkeurd

‘Beursgoe­roe’ (57) verbraste 2,4 miljoen euro van investeer­ders: “Hij is een gevaarlijk man en een grote leugenaar”

Een 57-jarige Kortrijkzaan riskeert vijf jaar cel nadat hij zich zonder vergunning had voorgedaan als een ware beursgoeroe. Hij beloofde grote winsten door te ‘daytraden’ op de beurs. Verschillende investeerders geloofden de vlotte praatjes van de vijftiger en investeerden vervolgens hun spaargeld. In totaal zo'n 2,4 miljoen euro. Het beursavontuur liep echter faliekant af, terwijl de man er een luxeleven op nahield. “Het was altijd mijn bedoeling dat mensen geld zouden verdienen, nooit om hen op te lichten”, aldus F. G. in de rechtbank.