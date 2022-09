Moendial fandorp dit keer in zaal Tap: “Vroeg zijn is de boodschap”

De voorbije edities vond het Moendial fandorp plaats buiten in het Milleniumpark, maar door de timing van het WK dit jaar - van 20 november tot 18 december in Qatar- werd gezocht naar een indoorlocatie. “Alle wedstrijden van de Rode Duivels worden uitgezonden in zaal TAP in Moen”, zegt Niko Vanderschelden, communicatieverantwoordelijke. “Afspraak op woensdag 23 november voor de eerste poulewedstrijd in groep F: België - Canada.”