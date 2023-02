Moen Feest wil met Salvatore Adamo en Axelle Red ook franstalige bezoekers aantrekken: “Met Metejoor, Bart Peeters, K3 en Daan weer topaffiche”

Volledig scherm De drijvende krachten achter Moen Feest. © Henk Deleu

Een vaste plek op de kalender heeft Moen Feest nog altijd niet. Het succesvolle familiefestival was eerder al in juli, augustus en vorig jaar zelfs in mei door de drukke kalender van headliner James Blunt. Maar nu wordt het dus 7, 8 en 9 juli, en het festival valt dus opnieuw in de zomer. “Met deze nieuwe datum zorgt Moen Feest ervoor dat we de zomervakantie met zijn allen spetterend zullen kunnen starten. En we kunnen meteen ook al meegeven dat Moen Feest ook de komende twee jaar in hetzelfde weekend zal georganiseerd worden”, zegt Niko Vanderschelden.

Gordel

Het concept blijft gelijk. “Moen Feest staat steevast garant voor beleving en innovatie”, zegt Vanderschelden. “Het festival gaat opnieuw door op de unieke locatie aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, middenin de groene gordel tussen Leie en Schelde, direct aan vakantiewoning de Trimaarzate. Moen Feest blijft een meerdaags festival met geweldige optredens voor alle leeftijden. Dit jaar zetten we dus in op 3 dagen feest. “

Volledig scherm Een sfeerbeeldje van vorig jaar van Moen Feest. © Henk Deleu

Het festival pakt traditiegetrouw uit met grote namen, en dat is dit jaar niet anders. Het wordt een ‘nostalgische affiche’ op vrijdag, volgens de organisatie. “Niemand minder dan de best verkopende Belgische artiest aller tijden Salvatore Adamo komt op vrijdag 7 juli naar Moen. Hij wordt dit jaar 80 jaar en viert zijn 60-jarige carrière. De show, onder begeleiding van zijn liveband, is een hommage aan zijn geweldig repertoire, van de meest recente liedjes tot de grote klassiekers.”

Ook Axelle Red komt langs op vrijdag. Onder de noemer ‘30 ans de sensualité’ is zij volledig klaar om 30 jaar carrière te vieren. Helmut Lotti prijkt ook op de affiche op vrijdag. Hij ruilt in de zomer zijn symfonisch orkest in voor een rockband en “Goes Rock & Roll”. Afsluiter op vrijdag is Abba Gold, een hommage aan Abba met de originele West-End Mamma Mia cast. Met deze line-up op Nostalgic Friday mikken we ook op een publiek van over de taalgrens en uit Noord-Frankrijk.”

Kastaar

Zaterdag wordt een extralange festivaldag, want die dag opent de festivalweide al om 11u. “Op deze Iconic Saturday komen Meltheads, DAAN en Gabriel Rios. Bart Peeters met de Ideale Mannen zullen die avond headlinen. Bart was al onze gast in 2019, recent won ie nog de Kastaar voor zijn iconisch carrière.”

De zondag is traditioneel de Family Sunday en dat is dit jaar niet anders. “ We hebben Metejoor te gast, die zijn afgelopen jaar bekroond zag met 2 MIA’s. Ook K3 staat die dag op deplanken. Het wordt één groot familiefeest met de top van de hedendaagse muziekscene. De komende weken worden de andere headliners op de social media kanalen van Moen Feest bekend gemaakt.”

Volledig scherm Een sfeerbeeldje van vorig jaar van Moen Feest. De big top tentkomt terug, en krijgt ook een zittribune. © Henk Deleu

De ‘big top-tent’ met plaats voor 5000 bezoekers komt terug en er wordt een genummerde zittribune met capaciteit voor 1000 personen geplaatst op de flanken van de tent. “Zo komen we tegemoet aan de vraag van veel bezoekers voor zitcomfort en het zorgt natuurlijk wel voor een extra concertdimensie.” De Sint-Bernardus Bar met lokaal en nationaal DJ talent wordt uitgebreid. “Nadat deze in 2022 bijna uit zijn voegen barstte, wordt er hier dus meer capaciteit aan toegevoegd. Er komt ook nog een derde feestlocatie: het Kwaremont Koerse Kaffee. Denk hierbij aan een jolig en populair café met Moosebar allures, met populaire feestdj’s en -artiesten op de planken.”

Op 11 Maart is er een exclusieve voorverkoopdag tussen 10 en 18 uur bij Garage Vandeputte in Moen (hoek Kerkstraat/Sportstraat) en Mediamarkt Kortrijk ( in de K te Kortrijk) waar de tickets worden aangeboden aan een early bird tarief.

