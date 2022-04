Minstens twee aanhangwagens gestolen in groot-Zwevegem: “Een dure grap”

De aanhangwagen van Vital werd gestolen aan zijn ouderlijke woning langs de Steenbakkersstraat in Moen. “Het moet gebeurd zijn tussen 22 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens maar we hebben niks gehoord”, vertelt de jongeman die een zelfstandig bijberoep heeft als tuinaannemer. De aanhangwagen met dubbele as was beveiligd met een stevig slot maar dat heeft de daders niet tegengehouden. De diefstal is een serieuze tegenslag. De aanhangwagen met nummerplaat 1 YHK 775 was nog maar anderhalf jaar oud en kostte meer dan 2.000 euro. Bovendien kan ik nu mijn werk als tuinaannemer bijna niet meer uitvoeren.”

Ook op Heestertplaats

Vital Van Welden deed onmiddellijk aangifte bij de politie en hoorde intussen dat hij woensdagnacht niet het enige slachtoffer was. Via sociale media werd donderdag duidelijk dat ook Korneel Allegaert uit Heestert zijn aanhangwagen met dubbele as kwijtspeelde. Dat gebeurde op Heestertplaats. Of er ook elders nog aanhangwagens gestolen werden op het grondgebied van de politiezone Mira is niet bekend. De politie is in elk geval een onderzoek gestart.