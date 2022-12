Man onder invloed raakt van de weg af en botst tegen rioolbuis

Spiere-Helkijn Sport­dienst houdt nieuwe reeks tennisles­sen

De sportdienst van Spiere-Helkijn richt weer tennislessen voor de jeugd in, wat in het verleden altijd een succes was. De nieuwe tiendelige reeks start op zondag 5 februari, in sporthal Michelsberg op het Nieuw Centrum in Spiere.

8:26