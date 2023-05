Man moet drie weken rechtop slapen na vechtpartij aan jeugdhuis op nieuwjaarsdag

Verschil­len­de personen betrapt op bezit van drugs tijdens overlast­con­tro­les

De politiezone Vlas voerde maandag verschillende overlastcontroles uit op verschillende plaatsen in Kortrijk. In totaal werden 54 personen grondig gecontroleerd. Zo’n elf personen bleken in het bezit te zijn van drugs of vond de politie drugs op de grond wanneer ze overgingen tot controle.