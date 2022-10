Man (61) stalkt en stuurt seksueel getinte berichten naar buurvrouw: “Ik wilde het net goedmaken”

De buurvrouw in het appartementsgebouw in Otegem zag de man vanuit het raam van de slaapkamer van haar appartement zijn hand opsteken. “Ik zwaaide terug uit vriendelijkheid”, zei de vrouw tegen de rechter. “Nadien is hij zijn kledij beginnen uitdoen en begon te masturberen. Ik heb daarna meteen het gordijn dichtgetrokken.” Later verscheen de man nog aan haar deur, stak briefjes onder de ruitenwisser van haar auto en stuurde berichtjes. Die berichtjes gingen al snel de seksuele richting uit, zo schreef hij dat ze mooie borsten had. De man bleef maar sturen, ook nadat ze herhaaldelijk had gezegd dat hij moest stoppen. Pas nadat ze officieel klacht indiende tegen hem, stopte de man. “Ik vreesde ook dat hij mij achtervolgde en ben ondertussen verhuisd want ik voelde me niet meer veilig.” Ze vraagt 2.000 euro schadevergoeding.

Filmpje

Zijn buurvrouw was niet het enige slachtoffer van de man. Zo stuurde hij een vriendschapsverzoek op Facebook naar een vrouw die hij niet kende. Toen de vrouw het verzoek accepteerde begon hij haar al snel berichtjes te sturen. “Ook hier ging het al snel de seksuele toer op”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij stuurde foto’s van zijn penis in erectie en filmpjes waarin te zien is hoe hij aan het masturberen was. En dat terwijl hij haar naam roept.” De vrouw vroeg hem herhaaldelijk om te stoppen en blokkeerde man uiteindelijk.

Voor de rechter bleek de man zijn foute gedrag niet helemaal door te hebben. “Dat was inderdaad niet oké, maar niet alle vrouwen vinden zo’n berichten ongepast hoor. Ik heb er zelf gisteren ook nog ontvangen. Waarom ik dat gedaan heb? Omdat het een schoon madam was zeker? Dat filmpje was niet mezelf, maar had ik van internet gehaald.” HIj kon evenwel geen verklaring geven hoe het dan mogelijk was dat de persoon in het filmpje de naam van de vrouw riep. “Wat mijn buurvrouw betreft, ik had mijn middelvinger opgestoken naar haar door het raam. Pas daarna zag ik haar kindje, ik voelde me schuldig en wilde het goedmaken.”

De man riskeert nu 12 maanden cel en 2.000 euro boete. De rechter velt een vonnis op 17 oktober.

