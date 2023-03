Man (50) wacht kennis thuis op met hamer na banale caféruzie

De 50-jarige man uit Heestert trok op vrijdagavond naar café Au Casino in de Otegemstraat in Zwevegem. Daar liep hij een kennis tegen het lijf. “Aan hem wilde hij een verhaal vertellen dat hij op het werk had meegemaakt waarbij zijn baas hem in een wurggreep had genomen”, zegt het Openbaar Ministerie. “En wilde dat ook meteen tonen door dezelfde greep op hem uit te voeren. De man had er al snel genoeg van en rukte zich los waarna een handgemeen ontstond.” F. V. (50) ging daarna buiten een sigaret roken. Toen zijn kennis daarna ook naar buiten kwam, duwde hij de beklaagde omver.

Voor F. V. uit Moen, die al zo’n zeven biertjes binnen had, was de maat vol. Hij reed met zijn bestelwagen naar het appartement van zijn kennis en wachtte hem daar op met een hamer in zijn handen. Toen ze hem opmerkten, liepen ze in paniek weg. F. V. zette de achtervolging in en begon te zwaaien met zijn hamer. Daarbij raakte hij de partner van de man, die gewond raakte aan haar hoofd en hevig bloedde. “Daarna is hij gekalmeerd en heeft de vrouw mee helpen verzorgen.” De vrouw was drie dagen arbeidsongeschikt. “Ik heb er bijzonder veel spijt van”, zei de man tegen de rechter die erg geëmotioneerd was. “Die hamer? Dat was natuurlijk fout, ik wilde hem alleen maar bang maken. Ik heb haar per ongeluk geraakt en heb het zo niet gewild.”