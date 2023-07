Man (44) geeft buurman vuistslag voor fout geparkeerde auto: “Hij gaf mij een kopstoot, ik heb me enkel verdedigd”

De buren uit de Kappellestraat in Moen leven al een tijdje in onmin met elkaar. Onderwerp van discussie is vaak het parkeerprobleem in de straat. “Het gaat om een straat met aan weerszijden smalle rijhuizen”, zegt de advocaat van één van de buurmannen. “Omdat het een landelijk gebied is, heeft iedereen een auto. Dat levert vaak parkeerproblemen op. De ongeschreven regel is dat iedereen zich vlak voor zijn eigen woning parkeert, zodat iedereen een plek heeft. Maar van zodra iemand zich daar niet aan houdt, is er een probleem.”