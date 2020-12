Mama van de verongelukte Kato (12): “Ik weet nu dat mijn meisje niet heeft afgezien toen ze onder die camion belandde, dat geeft me rust”

Waregem Politiezo­ne Mira zwaait Het Pand definitief uit als uitvalsba­sis

17 december Na een verblijf van 19 jaar in de vroegere kantoren van de gemeentepolitie in Het Pand heeft de politie van de zone Mira donderdagnamiddag er definitief de deur achter zich dichtgetrokken. Als laatste in de rij is voortaan ook de interventiedienst in het gloednieuwe centrale gebouw aan de Kalkhoevestraat gevestigd.