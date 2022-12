Malafide asfalteerder na verhoor weer vrijgelaten, onderzoek loopt

zwevegem Luc en Françoise nemen Brasserie Vijverhof over

Brasserie Vijverhof in Zwevegem is overgenomen. Luc en Françoise uit Sint-Lievens-Houtem hebben er hun nieuwe uitdaging gevonden. “We hadden eerder een zaak in Sint-Lievens-Houtem, maar dat was een oudere zaak waar de energiekosten te hoog opliepen. Dus zijn we naar een nieuwere zaak beginnen uitkijken, en die hebben we gevonden hier in Zwevegem.”

2 december