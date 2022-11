Luc en Françoise nemen Brasserie Vijverhof over

Het koppel is allebei 62 jaar. “Maar we zijn nog te jong om met pensioen te gaan, vandaar dat we deze nieuwe uitdaging nu nog starten. We brengen hier een Belgisch-Franse keuken met verse producten en huisbereide specialiteiten. Elke maand stellen we een menu samen voor 55 euro. Wie komt lunchen betaalt 19 euro, of 25 euro voor de business lunch. Er zijn pannenkoeken, wafels en ijs voor wie in de namiddag zin heeft in iets zoets. Iedereen is meer dan welkom.” Brasserie Vijverhof ligt op de hoek van de Avelgemstraat en de Bellegemstraat.