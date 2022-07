Losstaande berging naast woning gaat volledig in vlammen op

De bewoners merkten het vuur vrijdagmorgen zelf op. Ze verwittigden de brandweer, maar de berging stond in een mum van tijd in lichterlaaie. Dat zorgde voor een grote rookpluim. De opslagplaats is volledig verwoest, één raam van een woning is gebarsten door de hitte. “Het huis zelf is gevrijwaard maar er zal wel veel rookschade zijn”, zegt luitenant Hans Van Poucke. “Maar binnen is geen brand en we konden verhinderen dat de vlammen oversloegen.” Ook de gevel van de woning is beschadigd. Hoe de brand is ontstaan is voorlopig nog onduidelijk. Een specialist van de brandweer komt ter plaatse om dat te onderzoeken. De bewoners hadden gisteren een barbecue, maar het is niet zeker of dat er iets mee te maken heeft. De barbecue zelf stond een beetje verder van de opslagplaats en is nog volledig intact. Niemand raakte gewond, maar de bewones waren erg aangeslagen door de brand.