Liever dan zijn pizza’s duurder maken, doet Jamal liever zijn zaak ook ‘s middags open: “De mensen hebben al genoeg afgezien”

Drijfveer

In plaats daarvan gaat Jamal gewoon méér werken. “Ik was enkel ’s avonds open, maar ik ga nu ’s middags ook opendoen. Door meer pizza’s te verkopen, hoop ik er een even groot inkomen uit te halen. Ik heb geen schrik dat mijn klanten elders zullen gaan als ik mijn prijzen optrek, dat is niet mijn drijfveer. Ik sluit gewoon niet uit dat die twee euro voor klanten het verschil zal maken tussen eens een pizza’tje komen halen of gewoon een boterham eten in de plaats. En dat wil ik hen niet aandoen.”