Legervoertuig belandt in de gracht

Al enkele dagen zijn in de regio rond Waregem tientallen militairen ‘op manoeuvre’, zoals oefeningen in de volksmond wel eens genoemd worden. Maar het ene ‘manoeuvre’ is blijkbaar het andere niet. Want vrijdag rond de middag is in de Evangelieboomstraat in Zwevegem, op de grens met Bellegem, een legervoertuig in de gracht beland. Mogelijk gebeurde dat toen de chauffeur moest uitwijken voor een tegenligger.