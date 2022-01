Laurence (31) stond vier maanden lang op wachtlijst voor behandeling eetstoornis: “Dit kán toch niet? We moeten nu investeren in psychisch welzijn”

West-Vlaanderen Wim Opbrouck stelt nieuwe BLIJslui­ter vol hartverwar­men­de boodschap­pen bij West-Vlaam­se apothekers voor

De meest deprimerende dag van het jaar? Dat is de derde maandag van januari, ook bekend als Blue Monday. In 2022 is dat 17 januari. Hét moment om een nieuwe BLIJsluiter te lanceren. Het gezicht van die handleiding vol positieve boodschappen in West-Vlaamse apotheken is deze keer Wim Opbrouck. “Het jaar hoopvol starten met een lach en een traan. Dat is wat de mens de mens maakt. We maken van 2022 een topjaar”, vertelt de acteur en presentator uit Bavikhove.

16 januari