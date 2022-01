Laurence (31) stond vier maanden lang op de wachtlijst voor behandeling eetstoornis: “Dit kán toch niet? We moeten nu investeren in psychisch welzijn”

Kortrijk/Zwevegem Vijf jaar nadat overval­lers werknemer van slagerij neerkogel­den, pleiten beklaagden onschuldig: “Moet ik vrezen dat de echte dader nog altijd vrij rondloopt?”

Nadat in 2017 een werknemer van slagerij De Vleeshalle in Kortrijk bij een gewapende overval vijf kogels in het lijf heeft gekregen, riskeren twee voormalige (drugs)vrienden uit Zwevegem vijf jaar cel. Een ex en een kennis praatten hen aan de galg, maar zelf houden ze hun onschuld staande. “Ik overleefde het dankzij Pawel", is zijn bazin Carine hem eeuwig dankbaar.

17 januari