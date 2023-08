Laatste fase centrumwerken van deze legislatuur start op 16 augustus

OUDSTE BELGEN. Ma­rie-Loui­se (100) was 10 jaar geleden bijna dood: โ€œHoofd ingeslagen met kandelaar, maar ma vocht keihard terugโ€

Wat was vroeger beter? Welk advies heeft de jeugd nodig? Wat is het geheim om zo oud te worden? We vragen het elke week in onze reeks โ€˜De Oudste Belgenโ€™. In deze aflevering bezoeken we Marie-Louise Ledoux in Kortrijk. Bijna stopte haar leven begin 2013, nadat Marie-Louise โ€” toen 89 โ€” overvallen werd in haar appartement. โ€œHet noodlot sloeg meermaals toe, maar ma vond รกltijd de kracht om er weer bovenop te komenโ€, zeggen kinderen Percy (76) en Catherine (68).