Knokkeschool houdt inzamelactie voor kwetsbare gezinnen

“De mensen van Maison Bernadette vertelden ons wat ze het hardst konden gebruiken, en dan zijn we aan het inzamelen geslagen”, zegt directeur Nathalie Herremans. “Vooral plaids, handdoeken en washandjes en winterjassen hebben we kunnen schenken. 1 op 8 Vlamingen wordt geboren in kansarmoede. Dat is veel. De Knokkeschool wilde graag een steentje bijdragen aan wie minder kansen krijgt.”