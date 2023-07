Kinderen baas op site Transfo

Kortrijk krijgt nieuwe muziek­school, lessen starten midden september: “We zijn er voor iedereen”

Nadat bekend werd dat muziekschool Respiro Dell’Arte - voorlopig - stopt, stonden zowel lesgevers als leerlingen in de kou. Een aantal lesgevers besliste in mei om samen met de voormalige coördinator zelf een nieuwe muziekschool op te starten. “Omdat we graag ons enthousiasme voor muziek blijven overbrengen bij kinderen, jongeren en volwassenen”, klinkt het.