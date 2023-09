Keukenbrand maakt rijhuis onbewoonbaar: bewoonster kan ontsnappen met haar twee kinderen

Elektrici­teits­paal belandt in voorruit nadat bestuur­ster uit de bocht gaat: “Ze leek volledig van de kaart te zijn”

Langs de Zwevegemstraat in Otegem is zaterdagnamiddag een zwaar ongeval gebeurd. Een bestuurster knalde met haar Opel Mokka tegen een betonnen elektriciteitspaal. Die paal viel daarna omver, recht in de voorruit van de auto. Gelukkig aan de passagierskant. De dame is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar raakte niet zwaargewond.