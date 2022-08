Jorgen Deman wandelt 1100 euro bijeen voor Natuurpunt

Bornem Herman Stael (72) heeft record beet: “Ik wil voor de vijftig gaan”

De 72-jarige Herman Stael uit Veldegem (Zedelgem) heeft zijn 48ste Dodentocht succesvol uitgewandeld. Hiermee wordt hij mee recordhouder. “Mijn doel is om er vijftig te kunnen doen”, aldus Herman. “Daarna zien we wel of ik nog verder doe.” Herman begon verschillende jaren geleden met wandelen. Onder meer dankzij zijn schoonbroer. “We zijn dan in een wandelclub gegaan en toen hebben we voor het eerst deelgenomen aan de Dodentocht”, vertelt Herma. “Ik ben de enige die blijven verder doen (lacht).” Het weer had naar eigen zeggen geen impact op zijn prestaties. Wel vond hij het jammer dat het parcours werd ingekort. “Maar gelet op de omstandigheden van vandaag begrijp ik dat wel”, besluit Herman.

13 augustus