Jorgen (36) stapt Dodentocht voor Natuurpunt Zwevegem: “Om Beerbos te kunnen uitbreiden”

Desselgem Fanfareor­kest haalt grootste onderschei­ding op Wereld Muziek Concours

Koninklijke Muziekvereniging De Leiezonen uit Desselgem boekte een mooie prestatie op het Wereld Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade. De eerste deelname in Eerste Divisie was goed voor een score van 87,58 procent, wat overeenstemt met grootste onderscheiding.

11:25