Jongen met beperking 4,5 uur per dag op bus naar school en terug: “Branco zijn spieren zijn stram en stijf, we zien hoe vermoeid hij is”

Piet De Praitere stelt in Kortrijk nieuwe comedyshow ‘Ik ruik naar Oostende’ voor, met dank aan basketclub House of Talents Spurs

Het sportieve staat centraal, al hebben ze bij basketbalclub House of Talents Spurs ook nog energie voor enkele andere events. Zo komt comedian Piet De Praitere op woensdag 13 september zijn nieuwe comedyshow ‘Ik ruik naar Oostende’ uitproberen in campus Drie Hofsteden in Kortrijk.