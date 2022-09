Jeugdvoetbaltrainer vraagt via TikTok naaktfoto’s aan jongetjes: 3 jaar cel met uitstel en een verbod voor alle sociale media

Kortrijk Nog niet verder verlaagde Leiboorden trekken nu al nieuwe horeca aan: “We willen niet wachten, hier dromen we al jaren van”

Het is nog tot midden 2024 wachten op de opening van de verdere verlaging van de Leieboorden in het stadscentrum van Kortrijk. Dat schrikt ondernemers niet af. Zo is sinds kort Prista geopend aan de Vismarkt, met lekkere en verse belegde broodjes. “We geloven in deze locatie, het zal hier heel mooi worden”, zeggen Lutfen Douzmanova en haar dochter.

